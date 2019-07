Wamytan souhaite un grand emprunt

Port-Vila, New York et l’ONU, Paris et Matignon, Medetom et le palais du Luxembourg, puis enfin Abidjan en Côte d’Ivoire, pour la réunion des assemblées parlementaires francophones… Autant dire que depuis sa réélection à la présidence du Congrès, Roch Wamytan a pris sa valise et a entrepris un long périple politique et diplomatique à travers la planète.

« A Port-Vila, le 24 juin, j’ai eu un échange avec le Premier ministre par intérim et nous avons évoqué les partenariats qui nous unissent et que nous voulons approfondir » précise Roch Wamytan qui a rencontré aussi le président du parlement du Vanuatu.

A New York, il a participé à une réunion du comité de décolonisation.

Fuite de l’épargne

Il y a évoqué la question des inscriptions d’office sur la liste électorale spéciale, et les problèmes qu’ont pu rencontrer certaines personnes mal répertoriées. « J’ai aussi évoqué la dernière mandature de l’accord de Nouméa, et demandé l’appui de l’ONU pour nous aider à exercer les compétences régaliennes si nous accédons à la pleine souveraineté en 2020 ou en 2022. »

Roch Wamytan s’est ensuite rendu à Paris où il a rencontré tour à tour le Premier ministre, la ministre des Outre-mers, et le président du Sénat. « J’ai redit au Premier ministre que les groupes indépendantistes souhaitent organiser les référendums comme prévu, ni trop vite ni trop lentement, c’est-à-dire au second semestre 2020 pour la deuxième consultation. » Concernant les difficultés économiques de la Calédonie, surtout évoquées avec Annick Girardin, Roch Wamytan a demandé que soit revue la question de la défiscalisation « qui entraîne certains effets néfastes, et que l’aide de l’Etat intervienne plutôt sous la forme d’un grand emprunt pour réamorcer la pompe. »

Roch Wamytan a évoqué aussi le problème de la fuite de l’épargne calédonienne vers l’extérieur, et notamment vers la Métropole, et demandé que des dispositifs d’incitations soient mis en place.

En Côte d’Ivoire, le président du Congrès a assisté à la 45e session des assemblées parlementaires de la francophonie. Son thème : les parlements et le renforcement de la démocratie. A noter que la Polynésie a fait, elle aussi, son entrée dans cette structure. Roch Wamytan a pu avoir un entretien avec la présidente de l’Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo à propos de la gestion des fonds souverains sur les produits miniers.

