Pourquoi la mortalité routière ne diminue pas

Les fêtes arrivent, les excès avec. Et les conduites dangereuses vont suivre. Pour les forces de l’ordre, cette période de fin d’année est cruciale et à haut risque. Les années passent, les campagnes de prévention oeuvrent et la répression est toujours plus forte. Mais les statistiques restent les mêmes. Loin de l’objectif zéro mort annoncé par le gouvernement. Etat des lieux.