La quasi-totalité des rotations d’Air Calédonie ont été annulées, lundi, à cause des intempéries. Et les deux ATR qui avaient décollé de Nouméa ont dû être déroutés vers La Tontouta, où les conditions d’atterrissage sont plus favorables. L’occasion de décrypter les règles de sécurité du trafic aérien. A deux vitesses, selon les infrastructures.