Près de 2 000 petits Calédoniens sur la balance et sous la toise

Il y a huit ans, les premiers chiffres

Menée par l’Agence sanitaire et sociale (ASS-NC), la première enquête portant sur la prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant remonte à 2011. Elle s’inscrivait dans le cadre de l’étude sur la santé orale NC parue en 2012. 2 734 petits Calédoniens y avaient pris part. On y apprenait que 10,8 % des enfants de 6 ans étaient en surpoids et que 7,8 % étaient considérés comme obèses. Les chiffres grimpaient à 18,1% et à 11,4 % à 9 ans pour atteindre 22,2 % et 20,5 % à 12 ans. Des chiffres alarmants, car synonymes d’une augmentation du risque de mort prématurée à l’âge adulte.

Lien entre caries et surpoids

L’étude, qui pointait une fréquence importante des pathologies buccodentaire, (trois enfants sur cinq étaient concernés) avait établi un lien entre caries et surpoids : « Le point commun est le sucre », explique le Dr Hélène Pichot, responsable du programme « mes dents, ma santé », à l’ASS. « Un enfant qui consomme des boissons sucrées et qui n’a pas d’hygiène dentaire quotidienne présente plus de risques de caries. Cette pathologie a des conséquences sur la qualité de vie, à cause des douleurs qui peuvent conduire à de l’absentéisme scolaire. De plus, quand un enfant a mal et qu’il a des difficultés à mâcher, il va écarter de son alimentation les aliments les plus texturés. Et se tourner vers des aliments plus mous et plus gras. »

Inégalités sociales

Autre enseignement de l’étude : « Des inégalités sociales et communautaires ont été mises au jour. Les Kanak, les Polynésiens, les Wallisiens et, plus généralement, tous ceux qui se disaient Calédoniens, présentaient plus de lésions dentaires que les enfants déclarés comme Européens ou Asiatiques, constate la dentiste. On peut aussi poser la question de l’accès aux soins dans certains endroits. »

Quelques avancées

Le but de l’enquête conduite cette année est donc de mesurer l’évolution en huit ans de ces taux de prévalence, « dans un environnement qui n’a pas beaucoup évolué. Il n’y a ni nouvelle taxe sur les produits sucrés, ni baisse de la publicité en direction des enfants. » En revanche, « il y a une évolution à l’école avec la multiplication des interventions éducatives et le développement de l’activité physique. Certains établissements sont aussi attentifs à la composition des goûters. » Les résultats du « brossage de dents à l’école » seront aussi scrutés : « On peut s’attendre à ce que les enfants qui en bénéficient soient en meilleure santé buccodentaire. Nous espérons ainsi pouvoir généraliser cette mesure. »

Ajuster la prévention

Cerner l’état de santé de ces classes d’âge avec des données objectives doit aussi permettre d’élaborer les politiques de prévention : « Jusqu’à présent, la prévention est la même pour tous, ce qui fait perdurer les inégalités, car si elle est efficace sur un enfant qui n’a pas de gros risques, elle ne sera pas suffisante pour ceux dont le risque est important. Nous avons donc besoin d’ajuster nos politiques pour mieux les calquer sur les besoins. » Une autre piste se dégage. « La sédentarité et le manque d’activité physique viennent aggraver les risques de surpoids et d’obésité. Notre système de prévention est basé sur des thématiques qui déclinent ces points. Il serait peut-être intéressant qu’il intervienne d’une façon plus globale, en travaillant sur les bonnes pratiques, qui incluraient aussi le sommeil, dont le manque fait augmenter les troubles alimentaires. »