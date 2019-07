Prêts pour le grand départ, les étudiants entre stress et enthousiasme

« La première cause d’échec des étudiants calédoniens est l’isolement. Ils doivent s’ouvrir aux autres. Avec les réseaux sociaux et Skype, c’est facile de garder le contact avec sa famille mais ça n’aide pas toujours à couper le cordon. Surtout lorsque l’hiver arrive, le climat rigoureux ne donne pas forcément envie de sortir. » Vivre loin de sa famille, passer des francs Pacifique à l’euro, prendre le métro ou le train, les magasins immenses…

« Cette réunion permet de donner des informations pratiques mais surtout de rassurer les jeunes, leur dire qu’ils ne sont pas seuls. Tout est fait pour que ça se passe bien mais il faut qu’ils fassent particulièrement attention à leur budget. En Métropole ils ont souvent l’impression que tout est peu cher, explique Nicolas Dehouck, le chef de service bourses et aides aux élèves et aux étudiants à la province Sud.

Marie-Jo Barbier, présidente de la commission de l’enseignement, a ouvert la conférence. Agnès Siraut, chef de service étudiant à la Maison de la Nouvelle-Calédonie et Isabelle Drivet du Cabinet Couralet, qui s’occupe du suivi social et pédagogique d’environ 200 étudiants en Métropole, ont ensuite parlé.

QUE PENSEZ-VOUS DE… votre départ vers la métropole ?

Gaël Leconte, 21 ans, de Nouméa à Toulouse

« Que l’aventure commence ! Je ressens beaucoup d’excitation, ça fait longtemps que j’attends ce départ vers la France ! Si je n’avais pas eu le billet offert par la province Sud, j’aurais dû travailler pour mettre de l’argent de côté mais je serais quand même parti. C’est une nouvelle vie qui s’offre à moi, je vais intégrer une école d’ingénieur. Ce seront beaucoup de changements, de nouveautés, un territoire à apprivoiser. Je suis déjà allé en vacances en France mais là je serai tout seul, c’est complètement différent. J’ai hâte de découvrir la vie étudiante. Et le ski ! »

Julie Doelbari, 21 ans, de Nouméa à La Rochelle

« Je ne suis encore jamais allée en Métropole. J’ai toujours vécu ici et j’ai fait ma licence en biologie à l’Université de Nouvelle-Calédonie. Mais en septembre je commence un master en biotechnologies à La Rochelle. Là je pars seule donc j’ai un peu peur. J’espère ne pas avoir le mal du pays… J’ai choisi La Rochelle car les paysages me paraissaient vraiment beaux, je suis allée sur Internet regarder les activités, ce qu’il y avait à faire. Je prévois déjà d’emprunter un vélo pour me balader le long du port ou en dehors de la ville. Et aller à l’île de Ré, ça a l’air magnifique ! »

Masinaekemai Trantoine, 21 ans, de Nouméa à Pau

« Il n’y avait pas le master contrôle de gestion et audit organisationnel en Nouvelle-Calédonie donc j’ai préféré partir en France. Ce sera mon premier voyage en Métropole. Je suis mitigée, j’ai pas mal d’appréhensions… La nouveauté, être loin de ma famille mais je vais aussi pouvoir découvrir d’autres mentalités, une autre culture. Je pars avec mon chéri donc au moins je ne serai pas totalement seule et j’ai déjà le logement. Pau a l’air d’être une petite ville chaleureuse où le coût de la vie est moins cher et c’est le Sud, donc les températures sont plutôt chaudes ! »