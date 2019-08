L’époque du collège et du lycée est une période complexe, la puberté, le besoin d’être accepté et intégré dans un groupe peuvent mener à des situations de conflit et même aller jusqu’au harcèlement. Il est alors difficile de confier sa souffrance à autrui. L’entourage peut apprendre à reconnaître les signes de mal-être et à réagir en fonction.