Prévenir les accidents du travail et les maladies

La troisième édition du salon Préventical s’est déroulée hier à la Maison des artisans. Cet événement a pour but de sensibiliser aux risques présents dans le milieu professionnel et de changer le regard sur la sécurité au travail, qu’elle ne soit plus vue comme une contrainte mais comme une source de bien-être et qu’elle permette d’éviter des accidents encore bien trop nombreux.