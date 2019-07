Retour du Forum immobilier et patrimoine

Pour la septième année consécutive, le Forum immobilier et patrimoine des Nouvelles Calédoniennes ouvre ses portes au public. Constructeurs, agences immobilières, banques… Plus de 35 exposants accueilleront les visiteurs à la Maison des artisans de Nouville, du vendredi 26 au dimanche 28 juillet. « En plus d’être l’événement référent en matière d’immobilier sur le territoire, le Forum a trouvé sa légitimité en réussissant à réunir au même endroit l’ensemble des acteurs du secteur », explique Philippe Texier, directeur marketing, diffusion et promotion du groupe Melchior, chef d’orchestre de cette 7e édition. En effet, le Forum pourra répondre aux besoins de ceux qui cherchent à acheter pour la première fois, à investir localement ou à l’étranger, à faire construire, ou même à vendre leur bien. Cette année, toutes les banques du territoire seront présentes sous un chapiteau afin de renseigner au mieux les visiteurs, sur les possibilités d’emprunt par exemple. Il y aura aussi un pôle important d’agences immobilières spécialisées en investissements à l’étranger. En plus, des traditionnels exposants, les visiteurs pourront rencontrer de nombreux nouveaux stands, tournés principalement vers la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les Etats-Unis : the Mougel Group, Atoll Immobilier/Agence francophone Sydney, B & O Immo, Cherrier Mewton International et Top Immo. Ce dernier propose, quant à lui, des offres au Vanuatu.

Comme les années précédentes, différentes conférences et ateliers auront lieu durant les trois jours du Forum. Une navette permettra aussi d’emmener les visiteurs découvrir des villas témoins ou sur des sites de construction. Tandis que le stand Planche à dessin proposera de visiter différents biens depuis le salon grâce à un casque de réalité virtuelle. Deux stands, Top Immo et AFF, répondront aux questions sur le viager. Peu connue en Nouvelle-Calédonie, la vente en viager permet d’acquérir un logement sans avoir à verser la totalité du prix de vente le jour de l'acquisition. En effet l’acheteur devra verser une rente mensuelle au vendeur jusqu’à son décès.

Savoir +

La 7e édition du Forum immobilier et patrimoine des Nouvelles calédoniennes se tiendra du 26 au 28 juillet à la Maison des artisans de Nouville.

Vendredi et samedi de 9 heures à 18 heures.

Dimanche de 9 heures à 12 heures.

Entrée gratuite.