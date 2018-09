Cité par le Cese national comme un parfait exemple de tourisme durable dans les Dom- Tom, le parc des Grandes fougères fête aujourd’hui et demain ses dix ans. Résultat d’un long travail de lobbying des communes de Farino, de Moindou et de Sarraméa, la forêt humide de 4 500 hectares s’inscrit aujourd’hui dans le décor. Et rêve de s’agrandir.