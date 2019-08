Se laver les mains, un geste simple et si efficace

PRÉVENTION. Eternuements, toux, nez qui coule. Avec l’hiver et le froid, la saison des infections diverses est ouverte. Pour lutter contre la contamination, le premier geste à adopter est celui de se laver les mains. Pour cela, il faut se frotter les mains pendant au moins 15 secondes (et, dans l’idéal, 30 secondes) avec du savon et de l’eau (ou utiliser un produit hydroalcoolique si vous n’avez pas accès à un point d’eau). Le lavage des mains doit devenir un réflexe avant de cuisiner, de manger et après avoir utilisé les toilettes, touché des animaux ou des surfaces souillées ou contaminées. Le lavage des mains est aussi indispensable après s’être mouché, avoir toussé, éternué ou après avoir rendu visite à une personne malade. Ne pas oublier de se frotter les ongles, le bout des doigts et les jointures, la paume, l’extérieur des mains et les poignets, avant un séchage avec une serviette propre ou à l’air libre.

Enfin, pour éviter de transmettre sa maladie, il est recommandé de se couvrir la bouche en cas de toux ou d’éternuement (avec sa manche ou dans un mouchoir à usage unique).