Sept mineurs incarcérés au Camp-Est diplômés de la JDC

Une journée défense citoyenneté (JDC) a été organisée au Camp-Est au cours de laquelle sept mineurs âgés de 15 à 18 ans ont été diplômés. Suivis par la direction de la protection judiciaire de l’enfance, ces détenus ont passé un test de français et ont assisté à la présentation des métiers de la défense et à un module sur la sécurité routière. Après une journée bien remplie, les mineurs ont reçu leur diplôme des mains de Didier Poidyaliwane, membre du gouvernement chargé de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, Alain Marc, secrétaire général du gouvernement, et Louis Waia, directeur de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières. Photo gouvernement-NC