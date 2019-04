On pensait le projet des Hyper U (groupe Ballande) de Ducos et de Païta sur de bons rails et voilà que la justice y porte un coup d’arrêt. La cour administrative d’appel de Paris a annulé les arrêtés du gouvernement de 2016 autorisant l’ouverture de ces hypermarchés. Les juges pointent du doigt Philippe Germain qui a « méconnu le principe d’impartialité ».