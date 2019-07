De la prévention pour les jeunes, par les jeunes

Un homme avec une tête de bouc est dessiné sur une affiche. On peut lire le slogan : « Quand tu fumes tu parles bêêêêtement ». Un autre dessin au pochoir est suivi de : « Pour une vie peinard, lâche le pétard ». Ce sont les créations des élèves en terminale CAP du lycée du Mont-Dore. Ils participent au concours Acrovi (alcool, cannabis, route, violences) relatif à la prévention des risques.

Ce concours, commencé il y a déjà un mois, propose aux élèves de 6 à 18 ans de concevoir des messages de prévention sur la consommation d’alcool et de cannabis, les atteintes aux biens, la sécurité routière et les violences adressés aux jeunes.

La parole aux jeunes

De Koumac à Lifou, en passant par La Foa et Nouméa, l’ensemble du territoire se mobilise dans ce projet à travers 42 classes issues de 20 établissements scolaires publics et privés, du primaire au lycée, ainsi que le quartier des mineurs du Camp-Est et deux groupes des ateliers de jour de la Protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Zoraya et Dylan sont en terminale CAP agent, propreté, hygiène au lycée du Mont-Dore. Depuis qu’ils sont en 6e, ils voient certains de leurs camarades de classe boire ou fumer du cannabis. « Ils copient surtout, ils voient les autres qui le font et ils s’y mettent aussi », expliquent-ils. « Et aujourd’hui certains n’arrivent pas à arrêter », précise Zoraya. Beaucoup de prévention est déjà faite au sein des établissements mais « les autres s’en fichent », dit Dylan en haussant les épaules, fataliste.

Les messages véhiculés par les forces de l’ordre ou les enseignants sont plus souvent pris à la rigolade qu’au sérieux, selon eux. Le but du concours est de donner ainsi une légitimité à ces messages de prévention en laissant la parole aux jeunes, directement concernés par ces problématiques. Les élèves ont choisi majoritairement le thème de la consommation d’alcool et de cannabis ainsi que le thème du harcèlement scolaire, auxquels ils sont plus confrontés.

Les affiches et les autres supports sont totalement pensés et créés par des élèves afin de parler le mieux possible aux jeunes. « Nous, adultes, on a souvent des idées préconçues sur ce que vivent les jeunes, c’est pour ça qu’il est aussi important de leur donner la parole et de les rendre acteurs et créateurs de la prévention, sur des thèmes qui leur parlent directement », ajoute Céline Cuvillier, de la Brigade de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie nationale.

Les encadrants de ce projet multidisciplinaire, enseignants d’art plastique et de français, documentaliste et infirmière, ont même découvert de nouveaux termes comme « djii » pour signifier l’alcool, écrit sur une affiche avec le slogan « la djii ou la vie, c’est toi qui choisis ». Parler aux jeunes avec un langage de jeunes est aussi une des raisons de ce projet.

Au lycée du Mont Dore, les participants sont volontaires et disent ne pas consommer de cannabis et boire de l’alcool sans excès. Le projet ne semble pas avoir motivé des jeunes touchés directement par les problèmes d’alcool ou de cannabis ou ils n’osent pas parler de vive voix de leur consommation personnelle, notent certains des encadrants.

Les élèves se remettent à travailler, ils doivent rendre leurs créations mi-août.

Savoir +

L’ensemble des créations sera soumis à un vote grand public via les sites institutionnels, Facebook et au cours de la fête de l’Ecole calédonienne le 14 septembre.