Engagés pour secourir les autres à même pas 17 ans

Ils sont une partie de la jeunesse calédonienne dont on parle peu. Discrète, elle est pourtant essentielle. Et l'un d'entre eux, pourrait bien un jour vous porter secours. Les JSP : derrière ce sigle, il faut comprendre les jeunes sapeurs-pompiers, âgés de 12 à 16 ans en Calédonie. S'ils se sont retrouvés dans le cadre d'une Olympiade organisée par l'Union des pompiers calédoniens, une première, samedi dernier, pour un moment de compétition festive, certains ont appliqué leurs enseignements dès le surlendemain.

Sur une opération plus que délicate. « Pour le drame de Boulari dans lequel un garçon a été mortellement percuté par un bus, lundi dernier, c'est un de nos jeunes JSP qui était le premier sur les lieux. Il a canalisé ses camarades et donné l'alerte en délivrant les premières informations à la caserne du Mont-Dore. Ce qu'il a fait nous fait honneur. » A 14 ans, ce garçon a ensuite été pris en charge par les pompiers de sa caserne, puis suivi par la psychologue de la Sécurité civile, travaillant normalement avec les soldats du feu et les policiers. « Mais on ne l'a pas laissé, nous avons beaucoup échangé et nous nous sommes assurés qu'il était bien retourné à l'école le lendemain », précise Isabelle Marlier, déléguée des Jeunes sapeurs-pompiers auprès de l’Union des pompiers de NC.

Suivis, encadrés

et formés

Le garçon n'a pas pu effectuer de gestes de premier secours pour sauver la victime de 13 ans, mais « même un pompier professionnel ou un médecin n'aurait rien pu faire ». Comme soixante-deux autres en Calédonie, cet adolescent suit un cursus de formation auprès de pompiers du Caillou. « Nous ne jouons pas aux petits pompiers, insiste Isabelle Marlier. Nous les accueillons entre 3 et 4 heures par semaine et nous leur donnons des cours théoriques et les bases du métier, ils pratiquent avec le matériel des soldats du feu. On prend le temps de leur apprendre ce métier. Au bout de 4 ans, ils ont la même connaissance du métier qu'un pompier. »

De quoi former la relève. Mais pas que… « Ces jeunes-là ne seront pas tous pompiers, cela n'est peut-être pas leur voie, mais ils sortiront d'une formation qui leur permettra d'agir en tant que citoyens. Ils auront appris des gestes de premiers secours, les bons réflexes, mais également la discipline, le travail en équipe, la solidarité, ce sont des valeurs importantes ». Certains, avec leur formation, pourront même prétendre accéder à des métiers comme celui d’ambulancier.

Mais c'est bien cet état d'esprit, ces fameuses valeurs qui sont défendues. La semaine dernière, celles-ci se sont bien vues. Lors des Olympiades : « Et ce n'est pas la pluie qui a effacé leur sourire, raconte Isabelle Marlier. Cet événement était d'autant plus appréciable que des professionnels, des officiers et des chefs de corps, ont fait le déplacement pour les encourager. C'est une belle reconnaissance pour ces jeunes qui sont basés au Mont-Dore, à Païta, à Dumbéa ou encore à Koumac ».

Et aussi une façon de leur montrer que leur investissement et leur engagement sont remarquables.