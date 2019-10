Hommage. « Le fait le plus marquant de toute ma vie reste le moment où j’ai débarqué du Caledonia après 45 jours de mer le 27 mars 1969, à l’âge de 23 ans. De mon hublot, j’ai ouvert les yeux et j’ai vu ces toits rouillés des docks d’autrefois baie de la Moselle, la mer était calme et je savais que ma route s’arrêtait là. J’ai vu le bout du monde et j’ai su que c’était vraiment ma destination. » Des décennies après son arrivée, l’amour de Jacques Jeandot pour le Caillou ne s’est jamais démenti.