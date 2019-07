Julia Paul au Trophée des jeunes marins et artistes

Les inscriptions pour participer au Trophée des jeunes marins et artistes (TJMA) sont dès à présent ouvertes. Les jeunes, scolarisés au collège ou au lycée, peuvent remplir le formulaire disponible sur la page Facebook de l’événement. L’inscription et la participation au concours sont totalement gratuites.

La grande innovation de cette 13e édition, organisée par le Cercle nautique calédonien, est l’arrivée d’une nouvelle équipe musicale. Durant la semaine de perfectionnement en résidence musicale, du 21 au 25 octobre, tandis que les marins suivront des cours de voile, les lauréats du trophée des jeunes artistes profiteront des conseils de la chanteuse Julia Paul.

Cette dernière a été positivement marquée par son expérience au Trophée des jeunes artistes dont elle a remporté l’une des premières éditions. « C’était une de mes premières scènes. J’étais alors très timide et je pensais même l’être trop pour pouvoir faire de la musique. Le Trophée m’a montré le contraire, que j’étais capable d’écrire et de chanter avec les autres participants. Je me rappelle, nous avons profité d’un vrai moment de partage tous ensemble sur la scène finale », raconte-t-elle avec émotion.

Elle accepte de reprendre le flambeau musical de cet événement avec grand plaisir. « Je ne veux pas que ça s’arrête. C’est un concours bienveillant et un vrai moment de partage entre tous les participants. »

Elle sera accompagnée par deux autres musiciens. Le DJ Julien InControl s’occupera du volet enregistrement et technique. Adrien Ballay, directeur de l’école de musique Stilldream Records, encadrera les jeunes. « Je ne me sens pas légitime à donner des cours, seulement quelques conseils pour la voix et la guitare. Adrien a quant à lui un vrai sens de l’enseignement et une approche anglo-saxonne particulièrement intéressante », commente Julia Paul.

Le meilleur équipage de jeunes marins s’envolera comme chaque année pour Sydney afin de participer à un stage de voile tandis que la meilleure formation musicale bénéficiera d’une nouveauté par rapport aux années précédentes. « Les gagnants du concours enregistraient habituellement un disque. Nous avons décidé de changer le support et proposons dorénavant l’enregistrement d’un clip », explique la chanteuse.

Savoir +

7 et 8 septembre : sélections province Sud à Nouméa ; 14 et 15 septembre : sélections province Nord à Hienghène ; 28 et 29 septembre : sélections province des Îles à Lifou ; 21 au 25 octobre : stage de perfectionnement ; vendredi 25 octobre à Nouméa : finale du Trophée des jeunes artistes et remise des prix du Trophée des jeunes marins au Cercle nautique calédonien.