événement. C’est parti pour trois jours de fête avec la 27e édition de la Foire agricole et artisanale de Koumac et du Nord. Hier, la première journée de ce grand événement de la province Nord, devenu désormais incontournable, était comme de tradition dédiée aux professionnels de l’agriculture et de l’élevage qui avaient réuni sur le champ de foire tout ce que le terroir calédonien produit de mieux.