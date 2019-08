L’Académie des langues kanak publie un lexique sur le sîshëë

La main posée sur le rapport du Cese, Weniko Ihage, directeur de l’Académie des langues kanak (ALK) se réjouit. « C’est une reconnaissance de notre travail car les préconisations du Cese vont dans le sens de l’engagement que nous avons depuis 10 ans. » Le Cese, dans son rapport intitulé Valorisons les langues des outre-mer pour une meilleure cohésion sociale, demande notamment à la France l’adoption d’une loi constitutionnelle pour permettre de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires de 1992, jamais signée par Paris.

Les outre-mer abritent 50 des 75 « langues de France » . La Nouvelle-Calédonie compte 28 langues vernaculaires, onze dialectes et un créole. « On peut toujours faire mieux mais nous n’avons pas à rougir, dans les Antilles il n’existe même pas d’académie pour les langues, poursuit Weniko Ihage, ici, même si notre budget baisse, on continue à publier. » Depuis 2017, l’ALK a perdu 10 % de son budget. Les provinces des Îles et du Nord ne donnent plus que 900 000 francs par année chacune (alors qu’elles donnaient, en 2017, respectivement 10 et 17 millions). Le montant donné par la province Sud reste quasi-stable (il est passé de 6 à 5 millions) alors que celui du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a augmenté (il est presque équivalent au budget de fonctionnement de l’ALK, soit 134 millions de francs).

le sîshëë : moins de 20 locuteurs et un livre

Parmi les projets nouvellement financés par l’ALK : un livre de Claude Lercari sur la langue sîshëë intitulé Esquisse phonologique, lexique et textes. Annoncée dès 1946 comme langue en voie de disparition par l’ethnologue Maurice Leenhardt, le sîshëë compte aujourd’hui une vingtaine de locuteurs dans la région de Moindou. « Ils sont cinq actifs et une quinzaine passifs, qui comprennent mais ne parlent pas », précise Prosper Poedi, chargé de mission ALK de l’aire a’jië-arhö. « Ce lexique, qui est une réédition des années 80, présente cinq récits de l’oralité sîshëë qui se retrouvent dans toute la Calédonie, ajoute Emmanuel Kasarherou, adjoint au directeur du patrimoine et des collections au musée du Quai-Branly, cela donne un patrimoine commun à un ensemble linguistique assez large.»

Un jeu vidéo

sur les langues kanak

Autre initiative de l’ALK : la signature d’un partenariat avec la SAS Waika studio pour aider à la création d’un jeu vidéo, Waika-L’enfant dieu, histoire du voyage initiatique d’un enfant à travers la Nouvelle-Calédonie. « A chaque nouveau lieu visité, Waika devra apprendre quelques mots de la langue vernaculaire pour pouvoir poursuivre, explique Julien Delvalle, directeur artistique de Waika studio, des liens vers des contes et autres informations culturelles permettront au joueur d’aller plus loin. »

L’ALK se tourne déjà vers de nouvelles publications multilingues et d’autres projets, comme un rendez-vous avec le nouveau chargé de la culture au gouvernement ou l’organisation d’un colloque à Wallis-et-Futuna en février 2020.

