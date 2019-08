Le salon Saveurs et traditions invite à un tour du monde gourmand

Société. Asiatique, antillaise, française… toutes les cuisines du monde sont les bienvenues ce week-end à la Maison des artisans de Nouville pour le premier salon Saveurs et traditions. Quarante-six exposants y sont réunis pour faire la démonstration de leur savoir-faire, sans oublier de mettre en valeur le terroir local. Un espace restauration attend les visiteurs sous le grand chapiteau pour le déjeuner. Le menu gastronomique des élèves du lycée professionnel et hôtelier Auguste- Escoffier régalera les papilles avec trois entrées, trois plats et des desserts préparés dans une cuisine montée sur place. Les apprentis boulangers du CFA de la Chambre de métiers et de l’artisanat sont eux aussi présents sur le salon.