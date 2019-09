Les vedettes du Salon du 4X4

événement. La troisième journée du Salon du 4x4 et du tout-terrain a débuté ce matin à l’Arène du Sud et les Calédoniens affluent sur le site à la recherche d’un coup de cœur. La météo est au rendez-vous et les visiteurs peuvent se rendre compte sur place de la diversité des modèles présentés cette année sur ce nouveau salon format XXL. Du pick-up au SUV en passant par le crossover, tous les amoureux du genre pourront déambuler au milieu des stands jusqu’à dimanche.