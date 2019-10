éVéNEMENT. La 9e Foire du Pacifique continue tout le week-end, à la baie de la Moselle. L’invité d’honneur, Tahiti et ses îles, régale les visiteurs de produits spécialement importés de Polynésie. Près de 200 artisans locaux occupent aussi le site d’exposition. Jusqu’à dimanche, les Calédoniens y trouveront des prix cassés, des stands de restauration et de nombreuses animations. Avec 35 000 visiteurs attendus, ce rendez-vous est l’un des plus populaires.