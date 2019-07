Un plan de protection des PTOM du Pacifique

ENVIRONNEMENT. Les autorités de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Pitcairn (Grande Bretagne) sont réunies pendant deux jours à la CPS, à Nouméa, pour lancer le comité de pilotage du programme régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes (Protege).

Ce programme est financé par le FED (Fonds européen de développement). Il s’agit concrètement du onzième FED régional pour les territoires européens du Pacifique, et son enveloppe passe de 1,4 milliard dans le dixième FED à 4,2 milliards dans le onzième. C’est dire si un coup d’accélérateur est donné pour l’ensemble des politiques visant à préserver les écosystèmes et assurer un développement durable dans ces territoires tout à la fois précieux et fragiles face aux changements climatiques.

C’est Thierry Santa, président du gouvernement calédonien, qui a ouvert la séance de travail hier matin. Il a présenté les quatre principaux secteurs d’intervention du programme : agriculture et foresterie ; pêche et aquaculture ; gestion de l’eau ; gestion des espèces envahissantes.