Une Journée de la mer pour tenter d’organiser l’économie bleue

économie maritime. Pour la troisième année consécutive, le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie a organisé, hier à Nouméa, une Journée de la mer. L’occasion de réunir tous les acteurs du secteur autour de cette question : comment concevoir une économie bleue à l’échelle du pays ? « La bonne nouvelle c’est la création, pour la première fois, d’un secteur de la mer au gouvernement, a expliqué Philippe Darrason, directeur du cluster maritime, c’est un premier pas vers la nomination d’un ministre de la Mer. » En attendant, Christopher Gygès, l’élu en charge de l’économie maritime, a promis la création, d’ici trois semaines, d’un comité stratégique de la mer. Après ces annonces, les discussions ont vite rappelé la complexité de penser la mer comme un sujet unitaire. En effet, en Calédonie, les provinces ont une responsabilité sur la mer, de la côte jusqu’à 20 kilomètres au large. Sur ce secteur, les communes ont aussi des compétences pour certaines activités (la baignade, par exemple) de la côte jusqu’à 300 mètres du bord. A plus de 20 km, jusqu’aux limites de la zone maritime de la Calédonie (soit un total de 1,4 million de km2), le gouvernement prend la main. A tout cela s’ajoutent des aires coutumières maritimes et une gestion autonome du port de Nouméa. De multiples directions avec, parfois, des tensions.

Nombreux projets en cours

Hier, plusieurs coutumiers ont souligné le manque de connaissance du monde mélanésien de la part des acteurs de l’économie de la mer. Un fait que regrette Lionel Loubersac, l’un des deux managers du cluster : « La porte est grande ouverte, il faut qu’on arrive à travailler ensemble pour construire un secteur économique d’avenir solide ».

Parmi les projets portés par le cluster : faire de la baie de Numbo une zone de carénage pour les gros bateaux (qui aujourd’hui doivent aller en Australie), autoriser les doubles activités (pêche et tourisme, par exemple) ou encore créer des emplois pour déconstruire et recycler les 6 300 bateaux qui devront l’être dans les 15 ans. Un projet de développement de la filière maritime (au moins 3 000 emplois en Calédonie) sera présenté par le cluster en mars 2020 via un livre bleu distribué aux collectivités. « De l’environnement à l’innovation, 26 secteurs dépendent du maritime, la mer c’est 98 % de notre territoire et c’est surtout notre avenir », a conclu Philippe Darrason.