Une journée pour comprendre les Dys

société. Aujourd’hui à l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) est organisée la troisième journée des DYS, de l’association Dys NC.

Le but de cette journée est d’informer et sensibiliser aux troubles dys (dyslexie, dysorthographie, etc.), qui peuvent être invalidants et comment les diagnostiquer, ce qui s’avère, d’expérience, difficile. « Aujourd’hui on associe les troubles à l’école, mais ils sont tout autant handicapants dans la vie de tous les jours. C’est l’estime de soi qui est mise à mal dans certains cas, » explique Eve Romain, maman d’une adolescente multi-dys.

Une conférence est prévue dans l’Amphi 400 de 9 h 30 à 11 heures, animée par Eve Romain et la pédopsychiatre Delphine Molina.

La journée, ouverte à tout public, se poursuivra avec de nombreuses activités ludiques, café/échanges, ou stands de mise en situation afin de montrer la difficulté des troubles dys dans une situation d’apprentissage.