Une journée pour défendre les peuples autochtones

Sur le site de l’ONU, le ton de la Journée internationale est donné : « Les peuples autochtones comptent environ 370 millions de personnes et vivent dans 90 pays. Ils comptent 5 000 cultures différentes et parlent la vaste majorité des quelque 7 000 langues de la planète. Bien qu’ils ne représentent que 5 % de la population mondiale, ils constituent aujourd’hui 15 % des individus les plus marginalisés de la planète. »

Dick Saihu, du Conseil national pour les droits du peuple autochtone de Kanaky-Nouvelle- Calédonie (CNDPA) regrette que cette Journée ne soit pas plus soutenue par les institutions de Calédonie. « On demande depuis plusieurs années que le 9 août soit férié, même s’il n’est pas payé, le peuple français a bien le 14 juillet. » Sur le site du Sénat coutumier, l’accueil et les cérémonies coutumières débutent ce matin à 7 h 30, avant l’organisation de trois ateliers, à partir de 9 h 30. Deux discussions auront pour sujet l’avenir des langues autochtones, une autre n’est réservée qu’aux femmes pour évoquer le rôle de la femme dans le droit et la politique autochtone. « Cette discussion est une suite de travaux commencés l’année dernière, précise Dick Saihu, avec des discussions toujours en cours avec des femmes du Vanuatu et d’Océanie. »

Un seul peuple et des communautés

Textes en main, Dick Saihu se lance dans la liste des droits autochtones gagnés à l'international au fil de l’histoire. Puis il parle de la reconnaissance de l'identité culturelle du peuple kanak dans l'accord de Nouméa ou encore de la proclamation de la charte du peuple kanak en 2014. « Au sein du Comité, nous militons pour que cette charte soit adoptée comme loi du pays pour poser les bases d'un vrai dialogue afin d'accéder à un pluralisme juridique entre droit commun et droit coutumier ». Une position pour laquelle il est difficile, selon Dick Saihu, de trouver des appuis, même parmi les élus indépendantistes. « Ils sont des élus républicains et ont du mal à accepter l'idée de redonner leur pouvoir aux chefferies, qui représentent une civilisation à part entière, et que le droit coutumier se juxtapose à leur pouvoir, mais je crois que ce serait bien simple pour le dialogue entre le peuple kanak et les autres communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie . »

En plus des débats politiques, le thème cette année de la Journée décidé par l'ONU est celui des langues autochtones. Des animations (lecture de contes et légendes) sont proposées toute la journée pour découvrir les 28 langues kanak du territoire. Comme chaque année, une déclaration sera lue à la fin de la Journée au Sénat coutumier, pour rappeler les revendications et attentes des participants.

Savoir +

Journée gratuite et ouverte au public. De 7 à 18 heures, au Sénat coutumier, à Nouville.