Rainbow race, voile, golf, fitness, vide-greniers… nos idées de sortie pour le week-end

Samedi 24 février

NOUMÉA

Une journée 100 % sport

La ville de Nouméa organise une journée sportive, Faites du sport, pour découvrir les très nombreuses disciplines pratiquées sur la commune. Une cinquantaine d’associations seront présentes pour informer et s’initier. Il sera possible de s’inscrire sur place, sous réserve des pièces administratives nécessaires. Découverte des sports de raquette, des sports aquatiques (le bassin sera ensuite en accès libre de 15 heures à 17 heures), des sports collectifs et individuels ou encore des arts martiaux. La journée sera rythmée par des animations et des jeux, avec des lots à gagner. Rendez-vous au complexe sportif de Magenta, de 9 heures à 15 heures. Renseignements auprès du service municipal des sports au 23 26 50 ou sur la page Facebook de l’événement.

Cours de Yoga à l’aquarium

Cours de yoga les yeux bandés à l’Aquarium des Lagons de 8 heures à 9 heures. À partir de 6 ans. Apportez votre matériel. 2 000 F pour l’entrée à l’aquarium et le cours de yoga. Réservation sur le site de l’aquarium ou sur e-ticket.nc.

Fitness géant

Un fitness géant et gratuit est organisé à Ko We Kara de 9 heures à 11 heures. Au programme : fitness, zumba, pilates, yoga et stretching. Cet événement est ouvert à tous, il suffit d’apporter sa natte ou son tapis, ses chaussures et vêtements de sport et sa bouteille d’eau. Cette matinée est organisée par la province Sud dans le cadre de son programme obésité de proximité. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.

Rainbow Race

La septième édition de la Rainbow race se tient à la promenade Pierre-Vernier, face à l’îlot de Sainte-Marie. Organisée par l’association Fit’Energy, participez à 5 km de course folle, costumée, colorée. Chaque participant se voit offrir le kit rainbow race : lunettes, T-shirt, sac et poudre colorée. Inscriptions avant le 21 février sur le site inlive.nc, tarifs : de 2 500 CFP à 3 500 CFP. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.

Journée portes ouvertes pour la voile

Le Cercle nautique calédonien propose une journée pour découvrir la voile de 9 heures à 15 heures. Sur des voiliers J70 très ludiques, profitez d’une balade en bateau en toute sécurité avec des moniteurs diplômés, et d’un petit-déjeuner offert en prime. À la base nautique Gilbert-Sutter, derrière la station Shell Port-Plaisance. Inscriptions sur le site.

Journée portes ouvertes pour la musique

L’école de musique Music Station organise une journée portes ouvertes de 8h30 à 16 heures pour rencontrer les professeurs et les différents instruments. Un atelier d’éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans, puis un atelier kids pour les 6 – 9 ans de 10 heures à 10h45, et des initiations de 45 minutes toute la journée. Inscriptions gratuites sur tickets.nc.

Marché des créateurs

Le French Café market se tient de 9 heures à 17 heures à l’Anse-Vata, avec des artistes et artisans de Nouvelle-Calédonie. Au 59, promenade Roger-Laroque. Renseignements au 26 21 79, par mail à frenchcafenc@gmail.com ou sur la page Facebook de l’événement.

Soirée Sévillane

Le bar à bulles Effervescence by la Bulle propose une soirée autour des rythmes flamenco. À partir de 19 heures, rythmes sévillans, puis à 20 heures concert du groupe Fuego Gitano. Apportez vos éventails pour une soirée de danse. Renseignements au 31 31 31, par mail à effervescence98@gmail.com, ou sur la page Facebook de l’événement. 35, avenue du Maréchal-Foch, Le Village.

MONT-DORE

Vide-greniers au marché

Un vide-greniers mensuel se tient le dernier samedi du mois au marché municipal de Boulari, de 6 heures à midi. En parallèle, le marché municipal propose toujours ses fruits, légumes, produits de la mer, ses douceurs, et les créations des artisans. Renseignements et inscriptions auprès d’Olivier Surgent, gérant du marché municipal : 96 07 09 – prestataire.marche@ville-montdore.nc

DUMBÉA et BOURAIL

S’initier au golf

Le Garden golf de Dumbéa et l’Exclusiv golf de Deva proposent des initiations gratuites d’1h30 clés en main pour découvrir la pratique du golf jusqu’au dimanche 25 février. Un pot de fin de séance est offert. Renseignements et inscriptions (obligatoires) pour Dumbéa au 41 80 00 ou par mail au : resa@ggd.nc.

Renseignements et inscriptions (obligatoires) pour Déva au 20 70 16 ou par mail au : contact@exclusivgolf-deva.com.

Dimanche 25 février

NOUMÉA

À la rencontre des oiseaux

Les derniers dimanches du mois, une visite naturaliste guidée est organisée au départ de la Maison de la biodiversité. Ce dimanche 25 février, c’est une promenade à la découverte des oiseaux de la mangrove. Ouvert à tous, gratuit, de 9 heures à 11 heures. Renseignements et inscriptions au 45 32 43, ou infos sur la page Facebook de l’événement.

PAÏTA

La braderie de l’Arène du Sud

Après un premier rendez-vous qui a attiré près de 130 exposants et 3 000 visiteurs le 28 janvier, le vide-greniers est de retour à l’Arène du Sud ce dimanche 25 février. L’occasion de faire le plein de produits à petits prix. Plusieurs animations sont également programmées dont une animation musicale, des châteaux gonflables, des stands de restauration, des dégustations gratuites de café, etc. Un marché broussard, artisanal et végétal est aussi de la partie.

Prochain rendez-vous le 31 mars. La Billetterie est ouverte sur : www.eticket.nc. Tarif : 3 500 F par stand. Renseignements : ephemere@gmail.com ou au 76 75 19 ou sur la page Facebook.