Spectacles, vide-greniers, concerts, salon du mariage… vos sorties du 28 février au 5 mars

Mercredi 28 février

NOUMÉA

Maison de la biodiversité

Tous les mercredis de 15 heures à 16 heures, ateliers pédagogiques à la découverte des espèces. Aujourd’hui, mercredi 28 février, Les poissons cascadeurs de nos rivières, animé par Vie d’Ö douces. Une animation contes et nature, préparée et animée par l’équipe de la maison de la Biodiversité, se déroule de 13h30 à 14h30. À partir de 5 ans, sur inscriptions. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte Marie. Entrée gratuite.

Atelier numérique

Tous les mercredis, la médiathèque de Rivière-Salée propose un atelier numérique. Aujourd’hui, atelier Track mania avec des courses folles chronométrées. À partir de 8 ans. De 13h30 à 14h30 puis de 15 heures à 16 heures, en salle eBox. 4, rue Raphaël-Ménard, à Rivière-Salée. Renseignements et inscriptions au 41 54 02 ou par mail : mediatheques@ville-noumea.nc.

Visite du site historique de l’île Nou

La Boulangerie du bagne de l’île Nou se visite seul, mais c’est mieux accompagné de passionnés qui partagent leurs connaissances sur cette période. Visite guidée de 16 heures à 18 heures. Tarifs : de 1 000 F à 1 500 F. Renseignements et inscriptions au 30 95 10 ou sur le site de l’île Nou.

LA FOA

Cours de cirque ou de musique

Tous les mercredis après-midi, jusqu’aux vacances d’avril, des activités artistiques sont offertes aux enfants. Des ateliers de cirque sont proposés gratuitement à la Maison des jeunes. Ils sont animés par la compagnie Crunc. À partir de 7 ans. Des ateliers musicaux sont organisés à la Maison des Arts (à l’angle du collège public et de la rue du SIVM). Inscriptions et renseignements au 44 30 23.

KONÉ

Un peu de "mairche"

Un mercredi sur deux, Chloé, animatrice sportive municipale, propose des séances de "mairche" (mélange de mairie et de marche), un circuit de 6,5 km ouvert aux poussettes et aux vélos, au terrain sportif de Téari. Rendez-vous à 16h45, gratuit. Inscriptions au 75 56 20 ou par mail : educsportive@koohne.nc.

Jeudi 29 février

NOUMÉA

Bachata, kizomba et salsa

Tous les jeudis, au Single Fin, initiation gratuite à la kizomba, salsa et bachata lors des soirées Bailemos latino avec Amelia et Youssef. À partir de 19h30. Renseignements au 94 33 39 ou par mail : contact.singlefin@gmail.com. 35 rue Roger-Laroque, complexe Baie-des-Citrons.

Spectacle sur Édith Piaf

Les artistes Jodie G, Sandy Factory et Pierre V proposent un spectacle autour d’Édith Piaf, La môme, sa vie son œuvre. À découvrir sur la scène de Music Station, à 19 heures. Tarif : 2 500 F en vente sur tickets.nc.

Soirées pépites

À l’occasion de la Semaine de l’entrepreneuriat, le 1881 accueille une soirée spéciale Nos pépites ont du talent. Un temps pour découvrir les produits et services de ces étudiants entrepreneurs. Des offres exclusives et des lots sont à gagner tout au long de la soirée. De 18 heures à 21 heures, des stands d’entrepreneurs : maquillage, photographie, jardinage, vêtements, alimentaire, communication… À 19 heures, défilé de mode, à 20 heures, tirage au sort pour les lots.

Rétrospective de 20 ans d’expos

Le Nakamal 21 ouvre sa saison culturelle avec l’exposition "Mimi loulou et les autres" qui retrace 20 ans de collaboration entre les artistes et le Mur du 21. Un retour dans l’histoire de ces expositions et une rencontre avec l’association artistique "Les possibles" Nouvelle-Calédonie qui présentera ses projets. À partir de 18 heures, 21 rue Félix-Broche, Magenta. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.

Vendredi 1er mars

NOUMÉA

Spectacle sur Édith Piaf

Les artistes Jodie G, Sandy Factory et Pierre V proposent un spectacle autour d’Édith Piaf, La môme, sa vie son œuvre. Ce soir, c’est la dernière représentation. À découvrir sur la scène de Music Station, à 19 heures. Tarif : 2 500 F en vente sur tickets.nc.

Soirée dansante





L’association Nouméa Rock’n’roll organise des soirées dansantes. De 20 heures à minuit, ça swingue sur plusieurs styles musicaux, au 365 rue Jacques-Iekawé. Renseignements au 95 71 59. Rendez-vous également les vendredis 15 puis 29 mars.

Samedi 2 mars

NOUMÉA

Les espaces municipaux ouvrent leurs portes





Les six Espaces municipaux (EM) de Nouméa proposent une journée portes ouvertes afin de découvrir les très nombreux rendez-vous organisés chaque jour, chaque semaine, et ce, toute l’année. Ateliers, animations, activités hors les murs, mercredis après-midi, tous les jours sauf le dimanche, les agents municipaux accueillent le public pour des rendez-vous riches, et toujours gratuits. Venez les rencontrer de 9 heures à 15 heures. Espace municipal de Tuband : 10, rue Pascal-Sihaze, tél. : 28 52 82 – espace municipal de Rivière-Salée : 104, avenue Koening, tél. : 44 57 28 – Espace municipal de Magenta : 28, rue André-Rolly, tél. : 28 97 61 – Espace municipal de la Vallée-du-Tir : place Constantine, rue Édouard-Unger, tél. : 28 97 51 – Espace municipal de Tindu : 43, bis rue Edmond-Paulin, tél. : 28 97 49 – Espace municipal de Montravel : 5, rue Georges-Collard, tél. : 28 32 54.

Salon du mariage

Un mariage prévu dans l’année ? C’est le rendez-vous parfait pour trouver les prestataires et pour bénéficier d’offres commerciales. Nombreux stands, animations, buvette et restauration sur place. Ce samedi, au Château royal, de 9 heures à 20 heures. Plus d’informations au : 76 75 19 ou par mail à : ephemerenc@gmail.com, ou sur la page Facebook de l’événement.

Vide dressing

Le Sports bar se transforme en grand vide dressing ce week-end. Second love closet organise un marché éphémère de 9 heures à 13 heures. Pour être exposant : 6 000 F le stand. Pour chiner, entrée libre ! Possibilité de bénéficier de la formule brunch à 2 000 F.

Journée portes ouvertes en salle de sport

La salle de sport BeFit propose une journée portes ouvertes afin de découvrir leurs disciplines. Des séances de 15 minutes d’initiation gratuite sont proposées sur les machines. Des cafés sont offerts, des offres promotionnelles, un concours est organisé pour remporter des lots, des stands de produits sains et fitness seront présents. De 8 heures à 17 heures, 8, Charles-de-Vernheil, Quartier-Latin. Renseignements au 31 13 22 ou par mail : contact@befit.nc.

Palm beach Market

Les jardins et la galerie du Palm beach se transforment en marché aujourd’hui samedi, de 9 heures à 17h30, avec des artisans calédoniens. L’après-midi, à partir de 13 heures, des animations pour les enfants autour de la thématique des fruits et légumes sont proposées gratuitement.

Concert de jazz

Music Station accueille le Yann Delaunay trio avec à la contrebasse Robin Canac, au piano Yann Delaunay et à la batterie Johan Cazalas. Rendez-vous à 19 heures pour une soirée jazz moderne. Entrée 2 200 F réservations sur tickets.nc. 16, rue Jean-Jaurès. Renseignements au 26 19 73, par mail : contact@musicstation.nc ou sur la page Facebook de l’événement.

Concert de Gulaan

Le chanteur, musicien, compositeur Gulaan sera à l’Art Factory ce samedi soir à 19 heures. Tarif : 1 000 F en prévente. Boissons et tapas sur place. Pour plus d’info contactez Delphine au 82 28 10. Renseignements sur la page Facebook de l’événement. 3-5 rue Jean-Jaurès.

Rétrospective Sublimage

Retour sur le festival Sublimage jusqu’à aujourd’hui, samedi 2 mars, à l’Art Factory, de 13 heures à 18h30. Entrée libre. Renseignements au : 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès.

Exposition Lisa Assouline

L’artiste expose ses œuvres à l’Art Factory jusqu’à aujourd’hui, samedi 2 mars. Du mercredi au vendredi, de 17 heures à 22 heures, rencontrez l’artiste. Renseignements au : 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès.

MONT-DORE

Concert de Laurent et les têtes brûlées

Le Petit théâtre du Centre culturel du Mont-Dore accueille le groupe Laurent et les têtes brûlées. Laurent Navarro au chant, Illario Milesi à la batterie, Edou Denamiel à la basse, Frédéric Lavie aux guitares et Marie-Laure Kagy au synthé et aux chœurs pour 1h15 de morceaux pop, rock et parfois funk. À 19 heures, tarif : 1 500 F, réservations sur le site de la Ville du Mont-Dore.

DUMBÉA

Marché aux halles





Le premier samedi du mois, le parking couvert de Dumbéa Centre se transforme en marché municipal. Rendez-vous de 7 heures à midi aux halles pour un vide-greniers, des fruits et légumes frais, des artisans locaux et des stands variés. Renseignements et réservation de stand auprès de Pacific Fair au 28 27 74 ou sur la page de la mairie.

Open du Tennis club D’Auteuil

Aujourd’hui débute l’Open du Tennis club d’Auteuil, jusqu’au 24 février. Tournois simple et double, hommes et femmes, tous les jours. Renseignements sur la page Facebook de l’événement, ou au Complexe sportif d’Auteuil, 29, avenue d’Auteuil, au 41 24 85, ou par mail : tcauteuil@lagoon.nc.

BOULOUPARIS

Championnat de rallye Jour 1

La première manche du championnat de Rallye de Nouvelle-Calédonie se déroule ce week-end, sur la propriété de Max Foucher, à Tomo Valley. Le départ de la première spéciale est prévu à 14 heures. Trois zones spectateurs sont aménagées, buvette et restauration sur place.

BOURAIL

Soirée culturelle et gourmande

La toute nouvelle association Animations Bou-Rhaï Culture, ou ABC, propose une soirée au cinéma Paul K. Dupré aujourd’hui, samedi 2 mars. En première partie, la chorale du pays Oroe fera découvrir les chants traditionnels, puis après un entracte avec restauration, le film La fille de son père sera projeté. L’artiste Bélinda Mohammed expose également ses œuvres. À partir de 17h30. Tarif : 1 000 F. Renseignements auprès de l’association ABC : 78 89 23 ou par mail a.bou.rhai.c@gmail.com, ou sur le site Internet de la mairie.

POUEMBOUT

À la découverte des associations sportives

De 8 heures à 14 heures, au complexe sportif, venez découvrir les activités sportives proposées sur la commune : natation, arts martiaux, sports de raquette, courses à pied… Des initiations sont proposées gratuitement. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 78 77 98, ou par mail : animation@ville-pouembout.nc.

Dimanche 3 mars

NOUMÉA

Salon du mariage





Un mariage prévu dans l’année ? C’est le rendez-vous parfait pour trouver les prestataires et pour bénéficier d’offres commerciales. Ce dimanche, le salon continue au Château royal, de 9 heures à 17 heures. Plus d’informations au 76 75 19 ou par mail à : ephemerenc@gmail.com ou sur la page Facebook de l’événement.

Vide-greniers place des Cocotiers







Le grand rendez-vous des chineurs se tient aujourd’hui au Centre-ville de Nouméa, de 7 heures à 12h30, avec 252 exposants. Le parking au Centre-ville est gratuit. Buvette et restauration sur place. Pour prendre un stand, rendez-vous sur la billetterie en ligne. Tarif du stand : 4 000 F. Fermeture des inscriptions pour ce vide-grenier le 29 février.

Vide-dressing

Le Sports bar se transforme en grand vide-dressing ce week-end. Second love closet organise un marché éphémère de 9 heures à 13 heures. Pour être exposant : 6 000 F le stand. Pour chiner, entrée libre ! Possibilité de bénéficier de la formule brunch à 2 000 F.

BOULOUPARIS

Championnat de rallye – Jour 2





La première manche du championnat de rallye de Nouvelle-Calédonie se déroule ce week-end, sur la propriété de Max Foucher, à Tomo Valley. Les premiers départs aujourd’hui sont prévus à 9 heures. Trois zones spectateurs sont aménagées, buvette et restauration sur place.

Lundi 4 mars

NOUMÉA

Tous les lundis, c’est le quiz musical aux 3 brasseurs, avec un quiz cumulé, pour gagner des bons d’achat à la brasserie. À partir de 19 heures. 33, promenade Roger-Laroque, Baie-des-Citrons. Renseignements et inscriptions au 24 15 16 ou par mail : 3brasseurs@cuenet.nc.

KONÉ

Du sport avec Chloé

Depuis le 26 février, Chloé anime une séance de Fit-K ouverte à tous à partir de 16 ans. Les séances se tiendront tous les lundis, à 17 heures au stade Yoshida, elles sont gratuites. Venir en tenue de sport, apportez un tapis et une bouteille d’eau. Inscriptions au 75 56 20.

Mardi 5 mars

NOUMÉA

Aventure Tricots rayés





Une matinée exceptionnelle pour accompagner des professionnels de l’Aquarium des Lagons et découvrir les Tricots rayés. De 8h30 à 11h30, partez à l’îlot Signal, assistez au relâché des animaux, participez à la collecte de nouveaux spécimens et écoutez les animations scientifiques. Tarif : 8 500 F par personne. Limité à 10 places, informations : 26 27 31. Réservations sur eticket.nc.

DUMBÉA

Cours de bachata

Tous les mardis, place à la Bachata au restaurant le Bamboo à Apogoti. Dès 18h30, cours avec Anne So de Bachata Fusion NC, puis à 19h30, pratique libre ouverte à tous. Renseignements et réservations au 306 000.

Festival de cinéma autour des femmes





Le cinéma Origin ouvre aujourd’hui le festival La femme dans tous ses états, avec une programmation variée de films autour des femmes. Des avant-premières, un film calédonien, des rencontres, des débats… Renseignements et réservations sur le site Internet du cinéma. La première projection est un film de Julien Carpentier, La vie de ma mère, avec Agnès Jaoui, à 18h30.

Et toujours…

NOUMÉA

Exposition UrbainS

À la Maison Higginson, l’exposition UrbainS étudie la ville et la manière de l’habiter au travers d’œuvres du Fonds d’art de la ville, mais aussi de plans, de cartes, d’objets… Du mercredi au vendredi de midi à 17 heures et le samedi de 10 heures à 17 heures. Entrée gratuite. 7, rue de Sébastopol.

Café des aidants

Tous les lundis, de 13h30 à 16 heures, la Maison de la famille à Rivière Salée, propose le Café des aidants, un lieu pour échanger, avec des ateliers et des animations pour prendre soin de soi. Inscriptions auprès du CCAS : 27 07 86. 7, rue Eugène-Levesque, Rivière-Salée.

DUMBÉA

Galerie de portraits





L’espace galerie du cinéma Origin (ancien Mk2) propose l’exposition Métissages, une série de portraits photographiques de Xavier Berton autour de la question "Comment construire son identité avec un héritage culturel différent ?". À découvrir aux horaires d’ouverture du cinéma, du lundi au vendredi de 13 heures à 22 heures et le week-end de 10 heures à 22 heures. 45, avenue Paul-Émile-Victor, Dumbéa. Renseignements : contact@mk2dumbea.nc.

LA FOA

Marché municipal

Inauguré le 21 décembre, il accueille 40 emplacements, pour des producteurs, des pêcheurs, des artisans… Ouvert du jeudi au samedi de 7 heures à 17 heures.

Les concerts et spectacles à prévoir

NOUMÉA

Les Simones au Théâtre de Poche

Un concert électro rock influencé par Radiohead, Pink Floyd ou encore The Cure. À découvrir le 8 mars au Théâtre de poche, à 19 heures. Tarifs de 1 200 F à 1 500 F. Billetterie au centre d’Art du mercredi au vendredi de midi à 16h30 ou en ligne sur tickets.nc et chequeculture.nc. Renseignements au 25 07 54.

Marcus Gad au 1881

Le chanteur de reggae calédonien sera en concert au 1881 le vendredi 12 avril à partir de 19 heures. Il sera accompagné de nombreux musiciens et artistes locaux, pour un spectacle assuré. Tarifs : prévente : 3 500 F, sur place 4 500 F. Réservations sur etickets.nc.

Noldy au 1881

Cet artiste aime faire danser les spectateurs. Alors préparez-vous pour une soirée chaloupée au 1881 le vendredi 19 avril à partir de 18h30. Ancien membre du groupe Haïtchagal, il a sorti son premier EP en solo fin 2023. La soirée sera également animée par les DJ Kan3Z, Kenside et Deejay Gogo. Réservations sur etickets.nc. Tarifs prévente : 3 500 F, sur place : 4 500 F.

Fabien Olicard sur scène

Le mentaliste Fabien Olicard sera de nouveau sur les planches calédoniennes, au Théâtre de l’île les 1er, 2 et 3 mai, avec son spectacle Archétypes. Tarifs : 5 900 F. Les places sont disponibles sur tickets.nc.

Laura Laune au Centre culturel Tjibaou

Oui, Laura Laune est de retour. Oui, ce n’est qu’en octobre. Mais sur les trois dates de prévues, une est déjà complète. L’humoriste sera à la salle Sissia les 23, 24 et 25 (complet) octobre avec son spectacle Glory Alleluia. Les places sont à 5 900 F, à réserver sur tickets.nc.

Edmond au Conservatoire

La Compagnie de l’Archipel présente la pièce Edmond, D’Alexis Michalik et mise en scène par Dominique Jean. Récompensée par 5 Molières, la pièce, déjà présentée l’année dernière au Théâtre de l’île, se jouera cette fois sur les planches du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie les 8 et 9 mars. Tarifs : de 2 000 à 2 800 F, réservations sur tickets.nc.

MONT-DORE

Franjo au Centre culturel du Mont-Dore

L’humoriste sera sur la scène du Centre culturel du Mont-Dore les 21, 22 et 23 août à 20 heures. Tarifs : 5 600 F. Réservations sur tickets.nc.