Faire du sport à la maison

Pendant le confinement, les salles de musculation ou de crossfit ont fermé leurs portes. Mais il est possible de garder la forme avec des exercices simples à réaliser, avec peu de matériel (corde, bouteille d'eau ou même balançoire...). Un bon échauffement musculaire est primordial. Voici quelques exemples avec Caroline Favier, coach dans sa salle The Box, à Nouméa, adepte de méthodes variées : « Il faut toujours changer les charges et les contractions musculaires, entre le statique, le dynamique ou l'explosif », explique-t-elle.