Le bras de fer sur le régime des 147 heures, entre la CSTNC et l’USTKE d’un côté, et la SLN de l’autre, se poursuit à Thio. Une commune qui, sous le coup de la grève et de ses répercussions, vit au ralenti. Les deux mois de conflit pèsent. Les parties doivent se revoir à Doniambo demain.