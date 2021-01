Les lignes maritimes bientôt modernisées ?

Deux navires pour effectuer les rotations vers l'île des Pins et les Loyauté, deux autres pour Bélep et Tiga, et un réseau géré par les trois provinces. Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement chargé des transports, veut "moderniser" et rendre "plus cohérent" le transport maritime. Sur ce vieux dossier, il veut avancer en 2021.