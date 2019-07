Troquer le temps sur les écrans contre du temps en famille

Raideurs et douleurs plus ou moins intenses au niveau du cou, du haut du dos, des épaules, des bras, des mains et de la tête… L’abus d’écrans n’est pas délétère que pour les yeux, le sommeil, la vie sociale ou le développement des plus jeunes. L’abus de smartphone et de tablette numérique nuit également à la colonne vertébrale. Garder la tête baissée peut provoquer des problèmes de dos sur le court terme et, sur la durée, conduire à une déformation de la colonne vertébrale, pouvant mener à une opération chirurgicale. Pour alléger la pression sur la colonne vertébrale, il faut donc opter pour une position où les oreilles sont alignées avec les épaules, ces dernières rejetées en arrière.

Et pour éviter ce type de souci, et bien d’autres, dont le surpoids et la sédentarité, l’Agence sanitaire et sociale rappelle qu’il est recommandé de pratiquer chaque jour au moins trente minutes d’activité physique ou sportive d’intensité modérée pour les adultes et soixante minutes pour les enfants. Le mieux étant, bien sûr, d’en profiter pour passer du temps en famille, en se promenant, en faisant une randonnée ou encore une partie de foot ou de volley.

Pour faire le point, l’ASS-NC a conçu un fascicule reprenant les préconisations en termes d’exposition aux écrans et un test pour évaluer son niveau d’activité physique. Il est disponible dans ses locaux, au 16, rue du Général-Gallieni, dans les dispensaires et sur la page Facebook Mange mieux bouge plus.