Un savant amateur explore la langue vietnamienne de Nouvelle-Calédonie

Quelques livres et des petits paquets de feuilles imprimées couvrent le bureau improvisé, à deux pas du hall d’un grand hôtel de l’Anse-Vata. « Il est très courageux » confie un membre de la communauté établi à Nouméa, à la fois guide et interprète le temps du séjour de l’hôte à la quête originale. Cung Thong Nguyen a franchi l’océan, délié sa bourse, battu le terrain pendant douze jours, avec un projet en tête : analyser la langue vietnamienne parlée en Nouvelle-Calédonie et saisir l’origine de l’appellation « Chân Dang », les engagés sous contrat. Une exploration en linguiste amateur.

Ce retraité de 64 ans n’a pas arpenté les laboratoires de recherche, mais était ingénieur en mécanique puis professeur de mathématiques au lycée. Son histoire explique la passion. Né à Saigon d’un père originaire du Nord du Vietnam, cet homme calme a bénéficié, à l’âge de 16 ans, d’une bourse internationale, pour poursuivre ses études en Australie. Un pays aux kangourous jamais quitté, même après la réunification du territoire d'Asie du Sud-Est en 1976. Au fil des années, il développe un intérêt fort pour l’ancienne langue vietnamienne, dont l’écrit est « proche du chinois », en sinogrammes. Cung Thong Nguyen a d’ailleurs trouvé, à Nouméa au 4e kilomètre ou à Thio, des tombes fascinantes à ses yeux. Trois modes d’écriture sont figés, côte à côte, dans la pierre : le français, l’ancien vietnamien, enfin le nouveau, issu de l’alphabet latin et mis au point au XVIIe siècle par le missionnaire jésuite avignonnais Alexandre de Rhodes. Mais le passage d’une langue à l’autre, ou l’interprétation d’un dialecte local méconnu, génère parfois « des fautes dans le nom du défunt » a remarqué l’expert, passionné par « l’étymologie depuis bien longtemps ».

Le destin d’un exilé a intéressé le scientifique de formation. Le Van Dang, né à Hué dans le centre du Vietnam en 1826 et condamné à Saigon en 1868 pour « homicide volontaire avec préméditation sur un Français », est décédé en 1897 à Ducos. Des registres ont été ouverts ces jours-ci, des informations récoltées, avec l’ambition de trouver enfin sa sépulture. En vain.

« Pied » et « monter »

Durant les discussions et les rencontres avec des membres de la communauté en Nouvelle-Calédonie, Cung Thong Nguyen est resté concentré sur chaque phrase prononcée. Et a interrogé. « La syntaxe est la même qu’au Vietnam », des mots eux ont évolué, mais très peu en réalité, du fait de l’arrivée successive de générations sur le territoire. Une comparaison a pu être effectuée in situ, puisque le visiteur de Melbourne a échangé avec une famille de Nouméa parlant encore l’ancien vietnamien, avec le vocabulaire des Chân Dang. L’expression chargée d’histoire est d’ailleurs passée sous sa loupe. En langue vietnamienne, « Chân » veut dire « pied » et « Dang » « monter ». « « Chân Dang » a une signification possible au début du XXe siècle : étrier » avance Cung Thong Nguyen, documents en main. « Cela signifie une oppression physique et une subsistance temporelle, semblable au destin des travailleurs tonkinois ». D’après ses recherches, douze interprétations de la locution « Chân Dang » existent, soit documentées soit orales. D’où la difficulté d’établir l’origine avec certitude. Cung Thong Nguyen a déjà publié quelques articles sur la page web de l’université d’Hô Chi Minh-Ville.

P L’émotion était grande dans les rues de Nouméa en ce 17 octobre 2013. Une délégation de 260 Vietnamiens avait gagné la Nouvelle-Calédonie pour participer à des commémorations en hommage à une histoire tourmentée. « Tous sont des descendants de Chân Dang (« engagé »), du nom de ces travailleurs engagés asiatiques arrivés dans la colonie française entre 1891 et 1939 pour trimer dans les mines de nickel, dans les champs ou être domestiques » expliquait la journaliste de l’Agence France-Presse. « Alors que la main-d’œuvre du bagne se tarissait, l'administration coloniale était allée chercher des bras au Tonkin, dans le nord de l'Indochine pour construire l'archipel du Pacifique Sud. « Du lever au coucher du soleil, mon père était sur la mine avec une pelle et une pioche. Les gardiens lui donnaient des coups de trique et l'appelaient par un numéro matricule parce que les noms vietnamiens étaient trop compliqués », témoignait auprès de l’AFP Jean-Pierre Dinh, président de l'Amicale vietnamienne de Calédonie il y a six ans, aujourd’hui consul honoraire du Vietnam. « Soumis, comme les Kanak, au code de l'indigénat, les engagés vietnamiens ont vécu au ban de la société calédonienne jusqu'aux années 1940 » poursuivait la journaliste. Après-guerre, la communauté s'est progressivement intégrée. « L'embellie sera de courte durée. Souvent favorables aux indépendantistes du nord Vietnam dont ils sont originaires, les quelque 4 000 Vietnamiens sont montrés du doigt après la chute de Dien Bien Phu, en 1954, où des Calédoniens ont combattu. La communauté devient la cible de campagnes « anti-viets » virulentes (...). S'organise alors en collaboration avec Hanoï, le « rapatriement » des Vietnamiens. De 1960 à 1964, le bateau Eastern Queen effectue neuf navettes entre Nouméa et Haiphong, avec à son bord les trois quarts de la communauté ».