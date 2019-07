Une délégation calédonienne à Fidji

Roch Wamytan, président du Congrès, et Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la relance économique et du commerce extérieur, sont actuellement à Fidji à la tête d’une délégation d’une quarantaine d’acteurs économiques calédoniens. L’objectif de cette mission est de développer la coopération régionale et économique. « Je suis heureux des discussions que nous avons eues avec les autorités fidjiennes qui ouvrent dès à présent des opportunités pour les entreprises calédoniennes » a déclaré Christopher Gygès. Roch Wamytan qui n’en est pas à sa première visite devait s’entretenir avec le président du parlement fidjien. Photo Congrès Nouvelle-Calédonie