Devenue un passage presque obligatoire, la période de sécheresse a bel et bien débuté pour cette année 2019. Renforcée par le phénomène El Niño, elle inquiète comme chaque année les agriculteurs et les éleveurs qui sont les premiers à faire face à ses conséquences. Ils tentent, tant bien que mal, de prendre les devants et de se préparer afin de ne pas trop la subir.