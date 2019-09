Une journée grand public dans les airs

LOISIRS. Hier, l’aéro-club calédonien Henri-Martinet (ACCHM), à Magenta, ouvrait ses portes au public. Malgré une météo menaçante, près d’un millier de visiteurs ont fait le déplacement pour découvrir cette école de pilotage et l’univers souvent méconnu de ces passionnés d’aviation. L’occasion également pour plus de 200 personnes de passer leur baptême de l’air. Et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations.