Open d'Australie: La voie se dégage pour Djokovic

. AO étêté

Ruud, 3e mondial et finaliste du dernier US Open, sur dur comme le Majeur australien, a sauvé quatre balles de match avant de finalement s'incliner face à l'Américain Jenson Brooksby (39e) 6-3, 7-5, 6-7 (4/7), 6-2.

Si bien qu'en l'absence du N.1 mondial Carlos Alcaraz et après l'élimination de Nadal, la voie vers un 23e titre du Grand Chelem s'est encore un peu plus ouverte pour Djokovic qui vise un dixième trophée à Melbourne.

"Casper est un guerrier, mais j'avais confiance en mon jeu et je suis venu tenter ma chance à fond. Je suis très fier de la force mentale dont j'ai fait preuve après avoir perdu le troisième set", a commenté Brooksby qui participe, lui, à son tout premier Majeur australien, à 22 ans.

Effectivement, Ruud a sauvé trois balles de match à 5-3 dans la troisième manche qu'il a finalement remportée. Mais l'Américain a rapidement repris le dessus et ruiné les espoirs du Norvégien de devenir N.1 mondial à l'issue du tournoi.

. Arbitre secouée

Le Français Jérémy Chardy a accusé l'arbitre de "regarder les oiseaux" au lieu de suivre le match parce qu'elle a tardé à voir qu'une balle était tombée de sa poche et que ce retard lui a coûté un break et le premier set.

Le revenant de 35 ans s'est finalement logiquement incliné face au Britannique Daniel Evans (30e) 6-4, 6-4, 6-1.

"Je n'ai jamais vu un aussi mauvais arbitre, vous regardiez les oiseaux ?", s'est emporté Chardy en s'adressant à l'Allemande Miriam Bley.

"Pas un arbitre sur le circuit ne ferait cette erreur", lui a-t-il lancé avant d'expliquer au superviseur: "J'ai joué deux coups avant qu'elle voie que j'avais laissé tomber une balle de mon short (...) C'est une erreur énorme, sur une balle de break !"

Mais rien n'y a fait, la décision a été maintenue et l'ancien N.25 mondial, désormais sorti du classement ATP, a été éliminé. Il jouait son premier tournoi après un an et demi à l'écart du circuit pour une mauvaise réaction au vaccin anticovid en 2021 suivie d'une opération à un genou en 2022.

. Ambitions confirmées

Tout s'est très bien passé en revanche pour la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) qui a mis moins d'une heure et demie pour se débarrasser de l'Américaine Shelby Rogers (51e) 6-3, 6-1 avec à la clé 32 coups gagnants.

La joueuse de 24 ans, qui avait atteint les 8es de finale des deux derniers Majeurs australiens, tentera d'en faire autant samedi contre la Belge Elise Mertens (32e).

Dans le tableau masculin, c'est le Russe Andrey Rublev qui, malgré la perte de la troisième manche, s'est qualifié sans trembler aux dépens du Finlandais Emil Ruusuvuori (46e) 6-2, 6-4, 6-7 (2/7), 6-3.

"J'ai très bien commencé le match, je frappais très bien dans la balle et puis au troisième set j'ai un peu perdu ma concentration", a expliqué le Russe de 25 ans qui affrontera Evans pour tenter de poursuivre en seconde semaine.

L'an dernier, Rublev avait été éliminé au troisième tour à Melbourne où il avait atteint les quarts de finale en 2021.