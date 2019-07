Deux manchots interpellés par la police dans un bar à sushis

Deux manchots pygmées sont entrés « par effraction » chez un vendeur de sushis de la gare la plus fréquentée de Wellington avant d’être renvoyés dans leur habitat

naturel par les forces de l’ordre.

Du haut de leurs 25 centimètres, ces petits manchots bleus sont la plus petite espèce de manchots. Ils pèsent environ un kilogramme. Mais comment sont-ils parvenus dans ce bar à sushis ? Ils ont peut-être réussi à traverser l’autoroute mais le plus plausible serait qu’ils aient réussi à se faufiler dans les canalisations d’eau. L’espèce, qui ne peut pas voler, est considérée comme en péril du fait du développement urbain et de la perte de leur habitat, et des chiens. Il est courant de voir des manchots à Wellington, où leurs colonies se trouvent le long des côtes escarpées ou sur l’île Matiu, près du port de la capitale. Mais rarement dans un restaurant ! Photo DR