Faire son marché sans sacs plastique

Polynésie française. Au marché de Papeete, le plastique est omniprésent : sacs, sachets, barquettes, bouteilles, etc. Le collectif Nana sac plastique a organisé, dimanche matin, une nouvelle opération de sensibilisation. Il illustre par l’exemple les alternatives au plastique : paniers locaux, bouteilles et contenants en verre…

Le panier marché, ou ‘ete matete, a toute une population à reconquérir… En effet, il suffit de déambuler dans les allées animées du marché de Papeete le dimanche matin, entre les stands de pua’a roti, de ma’a Tahiti ou encore de traditionnels firifiri pour constater une évidence : le plastique est absolument partout !

Pour emballer les fleurs, les fruits et légumes, la viande, le poisson, les plats préparés… : des sacs, des sachets, des pochons, des barquettes… Et une clientèle qui vient encore très majoritairement munie d’un sac de courses… en plastique.

« L’idée est de faire nos courses sans plastique et de montrer aux clients aussi bien qu’aux professionnels qu’il est possible de faire autrement », explique le collectif Nana sac plastique qui a organisé, dimanche, dès 7 heures du matin à Mapuru a paraita, une nouvelle opération de sensibilisation.

Ses membres sont venus faire leurs courses munis de sacs en toile ou en jute, remplis de contenants du type Tupperware en plastique réutilisable ou en verre, et de bouteilles également en verre. Ils ont profité de leurs rencontres avec les commerçants et la clientèle pour alerter sur l’importance de la pollution plastique dans le monde - notamment dans les océans - et les inviter à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement.

« Oui, on peut faire son marché le dimanche sans plastique, en amenant son panier, ses bouteilles en verre… », insiste le collectif qui, lors de ses interventions, ne se prive pas de souligner qu’à une certaine époque, il n’y avait quasiment aucun plastique à Tahiti. « On se réfère à de vieilles images du marché de Papeete où l’on peut voir des acheteurs juste avec leur panier pae’ore. On l’a déjà fait, pourquoi ne pas le refaire, la preuve est faite que c’est possible. »