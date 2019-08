Le kakapo en grand danger

L’une des dernières populations de kakapos, vivant sur l’île de la Morue, une terre isolée dans le sud de la Nouvelle-Zélande, est frappée par une infection respiratoire fongique appelée aspergillose. Sept perroquets en sont morts, dont deux adultes, et 36 reçoivent un traitement, selon le Département chargé de la conservation (DOC). Cela représente une perte énorme pour une espèce qui compte moins de 150 spécimens adultes.

« L’aspergillose a un impact dévastateur sur le kakapo », indique le DOC.

Cette nouvelle menace intervient alors qu’il y a quelques mois les scientifiques se réjouissaient d’une saison de reproduction exceptionnelle pour cet oiseau nocturne incapable de voler, que l’on avait cru un temps éteint.

Grâce à des efforts soutenus durant plusieurs décennies, le nombre de kakapos - une cinquantaine dans les années 90 - a progressé légèrement. Cette année, le programme de reproduction étroitement surveillé a comptabilisé 249 œufs pondus, laissant espérer que 75 oisillons survivraient, c’est deux fois plus que le record précédent.

La faute au climat

Mais les efforts se concentrent aujourd’hui à sauver les oiseaux infectés par l’aspergillose, qui semblait n’avoir tué qu’un seul kakapo avant cette année, selon le vétérinaire du zoo d’Auckland, James Chatterton.

« C’est une menace sans précédent et nous nous efforçons de comprendre pourquoi c’est arrivé cette année, a-t-il déclaré à TVNZ. Notre hypothèse à l’heure actuelle est le climat : ce fut une année très chaude dans le Sud. » La chaleur et la surpopulation des nids sur l’île de la Morue auraient pu provoquer une abondance de spores d’aspergillose.

Le kakapo, dont le nom signifie perroquet de nuit en maori, était autrefois si commun qu’un explorateur européen avait dit qu’on pouvait les faire tomber des arbres comme des pommes.

Mais ils ont disparu peu à peu en raison de l’introduction de prédateurs comme des chats et chiens et aussi en raison de leurs habitudes reproductives restrictives : ils ne s’accouplent que tous les deux à quatre ans, lorsque le rimu, un arbre endémique à la Nouvelle-Zélande, donne beaucoup de fruits.

Les restes d’un perroquet géant qui mesurait près d’un mètre, pesait jusqu’à 7 kilogrammes et vivait voilà 19 millions d’années ont été découverts en Nouvelle-Zélande, selon une étude publiée dans la revue Biology Letters de la Royal Society par une équipe internationale de paléontologues qui l’ont baptisé « Hercule ».

« Nous pensons qu’il était incapable de voler », indique Paul Scofield, conservateur en chef du musée de Canterbury.

Les scientifiques se sont fondés sur l’étude des os d’une patte, retrouvés en 2008. A l’époque, personne ne savait trop à quoi correspondait cette trouvaille, restée onze ans sur une étagère avant que des scientifiques ne s’y intéressent à nouveau cette année.

« L’idée qu’il puisse s’agir d’un perroquet géant ne nous avait pas effleurés, poursuit M. Scofield. Nous pensions à une sorte d’aigle, jusqu’à ce que nous les examinions à nouveau. » Le perroquet a reçu le nom d’Heracles inexpectatus.

« Hercule, le plus grand perroquet connu, disposait sans aucun doute d’un bec énorme qui pouvait ouvrir en deux tout ce qu’il voulait et il a fort bien pu se régaler d’autre chose que de la nourriture habituelle des perroquets, peut-être même d’autres perroquets », note Mike Archer, du Centre de recherches de paléontologie de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Les restes du perroquet géant ont été découverts fossilisés près de St Bathans au centre de l’île du Sud de la Nouvelle- Zélande, une zone de fouilles riche en fossiles du miocène, une ère remontant entre 5 et 23 millions d’années.

Chauve-souris et moa

L’an dernier, les scientifiques avaient découvert les restes fossilisés d’une chauve-souris qui vivait il y a 16 à 19 millions d’années. L’animal, qui faisait trois fois la taille d’une chauve-souris contemporaine et pesait 40 grammes, avait la particularité de voler mais aussi de parcourir le sol à quatre pattes.

La Nouvelle-Zélande est connue pour ses oiseaux non volants aux dimensions imposantes comme le moa (Dinornis), une espèce disparue à la fin du XVIIIe siècle et qui mesurait jusqu’à 3,6 mètres de haut.