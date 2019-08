Vingt-deux Etats et territoires unis pour améliorer la santé des Océaniens

La réunion des ministres de la Santé des Etats et territoires insulaires du Pacifique, qui se tient tous les deux ans, a débuté hier en Polynésie française. C’est la première fois qu’un territoire français accueille ce congrès. Elle succède aux Iles Cook. Cet événement est organisé par le pays hôte, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Communauté du Pacifique, représentée par le Dr Colin Tukuitonga.

Son but est de faire en sorte que les questions de santé qui se posent à tous les pays insulaires du Pacifique soient unifiées, de façon à ce que tous puissent trouver des solutions communes. A ce titre et pour la première fois, l’Australie et la Nouvelle-Zélande participent à ce congrès.

Discours alarmiste

En tête des préoccupations et des défis qui se profilent à l’horizon : la situation climatique, la sécurité alimentaire, l’eau potable, les maladies non transmissibles, les risques de pandémie et le manque de ressources humaines dans le domaine de la santé.

Dans son discours d’ouverture, le directeur régional du Pacifique occidental pour l’OMS, le Dr Takeshi Kasai, a dressé un tableau peu reluisant de ce qui attend la région dans un futur proche. Un discours alarmant, voire alarmiste, qui a pour but selon lui de réveiller les consciences, particulièrement sur trois priorités : l’impact du changement climatique sur la santé ; les maladies non transmissibles (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires...) et les maladies transmissibles (dengue, chikungunya, typhoïde, tuberculose, rougeole...). Trois axes qui font l’objet d’un livre blanc, sorte de carnet de route pour les prochaines années.

Autre problématique qui va être abordée : le manque de personnels de santé. Un problème qui n’est pas spécifique au Pacifique puisqu'il touche toutes les régions du monde. L’une des solutions serait le développement de la télémédecine, et la Polynésie française pourrait se poser en modèle dans ce domaine.

Les ministres de la Santé des Etats et territoires du Pacifique ont trois jours pour débattre de ces défis et de tenter d’y apporter des solutions efficaces.

Le concept des « îles-santé »

La première réunion de ce type a eu lieu à Yanuca, à Fidji en mars 1995. Elle avait été organisée pour réagir à l’évolution rapide des conditions sociales et économiques qui se faisait au détriment de la qualité de vie et de la santé dans le Pacifique. Lors de cette première rencontre, les ministres de la Santé ont adopté le concept des « îles santé », thème fédérateur favorisant la promotion et la protection de la santé, en harmonie avec l’esprit océanien.

« Les îles-santé sont des lieux où les enfants se développent physiquement et spirituellement, où l’environnement invite à l’apprentissage et aux loisirs, où les gens travaillent et vieillissent dans la dignité, où l’équilibre écologique est source de fierté, et où l’océan nourricier est protégé », précise le texte. Ce postulat est toujours posé aujourd’hui.