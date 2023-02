Plafond de la dette: les Etats-Unis risquent le défaut de paiement dès juillet, alerte un service du Congrès

Selon le CBO "si le plafond de la dette reste inchangé, la capacité du gouvernement à emprunter à l'aide de mesures extraordinaires sera épuisée entre juillet et septembre 2023". La dette du pays a atteint le 19 janvier 31,4 milliards de dollars, plafond au-delà duquel il ne peut plus emprunter et doit prendre des mesures d'urgence pour honorer ses engagements financiers.