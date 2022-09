Posture nucléaire de la Corée du Nord : la France condamne une "menace pour la paix et la sécurité"

"La France condamne avec la plus grande fermeté l'adoption de la loi portant actualisation de la posture nucléaire de la Corée du Nord. Cette nouvelle escalade de la part des autorités nord-coréennes représente une menace pour la paix et la sécurité internationale et régionale", a déploré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, soulignant que Paris "note avec une vive préoccupation les déclarations de plus en plus agressives de la Corée du Nord".