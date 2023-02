Présidentielle au Nigeria: l'outsider Peter Obi remporte l'Etat de Lagos

La capitale économique du pays le plus peuplé d'Afrique est l'un des plus grands réservoirs de voix dans cette course présidentielle très disputée entre trois favoris, et dont l'annonce des résultats Etat par Etat ne fait que commencer. Peter Obi, candidat du Parti travailliste (LP), a remporté 582.454 voix (soit près de 43% des suffrages exprimés à Lagos).