RDC: les dirigeants d'Afrique de l'Est appellent au "retrait de tous les groupes armés" d'ici le 30 mars

Les chefs d'Etats de plusieurs pays d'Afrique de l'Est ont appelé vendredi à un "retrait de tous les groupes armés" d'ici le 30 mars dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie à des violences armées, a annoncé la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) sur Twitter.