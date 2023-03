Retour du cyclone Freddy: un nouveau bilan fait état de 66 morts au Malawi

"Le cyclone tropical Freddy a fait 66 morts, 93 blessés et 16 disparus au Malawi, touchant plus de 2.115 personnes", a indiqué sur son compte Twitter l'ONG qui participe aux missions de recherches et de sauvetage. Un précédent bilan des autorités faisait état de 11 morts au Malawi et 4 au Mozambique.

