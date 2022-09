Santé, éducation, niveau de vie: avec le Covid, le monde est revenu 5 ans en arrière (ONU)

Pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'Indice de développement humain, qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et le niveau de vie, a reculé deux années de suite, en 2020 et en 2021, revenant à son niveau de 2016, et ce "recul immense" concerne plus de 90% des pays de la planète, selon le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD).