D'après un communiqué du ministère de la Santé, 570 personnes ont été tuées et 1.403 blessées dans les régions sous contrôle du pouvoir dans les provinces d'Alep, de Lattaquié, de Hama et de Tartous. Dans les zones sous contrôle des groupes rebelles dans le nord-ouest, au moins 430 personnes ont été tuées et plus de 1.050 blessées, selon les secouristes.