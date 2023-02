Six nations: carton plein pour les Bleus, laborieux mais victorieux

Après l'exclusion du deuxième ligne Grant Gilchrist pour un coup d'épaule au visage d'Anthony Jelonch (7e), les Bleus n'ont été en supériorité numérique que six minutes, le temps pour le pilier Mohamed Haouas d'être expulsé à son tour (13e), pour un coup de tête sur Ben White lors d'un déblayage.

"C'est clair que c'est un coup dur de prendre un carton rouge aussi tôt dans le match. Ça nous remet à quatorze contre quatorze. Bien sûr qu'il a fallu en prendre compte", a confié Antoine Dupont.

"C'est un coup pour l'équipe parce qu'on était bien entré dans le match. Mais on ne s'est pas affolé, on était sûr de nos forces. Il a fallu s'adapter, faire plus d'efforts, notamment niveau tactique", a ajouté le demi de mêlée.

Un carton rouge de chaque côté et quatre essais, synonyme de bonus offensif, pour les hommes de Fabien Galthié: bousculés, ils ont su corriger le tir, quinze jours après avoir buté sur l'Irlande (32-19) à Dublin.

Le demi d'ouverture Romain Ntamack (5e), l'ailier Ethan Dumortier (8e) l'arrière Thomas Ramos (19e) et le centre Gaël Fickou (79e) ont offert la victoire aux Bleus, tout en les relançant dans la course à la victoire finale.

De son côté, le XV du Chardon a répondu par trois essais, un doublé du centre Huw Jones (25e, 48e) et un essai de l'ouvreur Finn Russell (68e).

Désormais, outre un déplacement en Angleterre le 11 mars et la réception du pays de Galles la semaine suivante, les Français doivent compter sur un faux pas de l'Irlande, dernière équipe invaincue du Tournoi 2023, pour espérer conserver leur titre.

Le XV de France remporte ainsi son dixième succès de rang à domicile et égalise un record vieux de près de quarante ans, établi entre 1986 et 1989.

La dernière défaite remonte à la venue de... l'Écosse (27-23) en mars 2021. À l'époque, un essai de Duhan van der Merwe en toute fin de rencontre avait fait basculer le match en faveur des visiteurs, qui s'étaient imposés en France pour la première fois depuis 1999.

Un rouge qui fait tache

Cette fois, les Bleus ont tenu le choc. Mieux, ils sont partis tambour battant, inscrivant trois essais au cours des vingt premières minutes.

Le carton rouge de Mohamed Haouas, son deuxième en quinze sélections et une fois de plus contre cet adversaire (en plus de deux jaunes contre le pays de Galles en 2020 et 2021), a un peu déréglé la machine bleue. Mais pas autant que la sortie prématurée de l'indispensable sécateur du Stade toulousain Anthony Jelonch, auteur de six plaquages avant sa sortie définitive (15e).

"Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Vous connaissez le protocole: c'est quasiment six mois d'absence, entre l'opération et la rééducation", a pesté Galthié, remettant en question la participation du troisième ligne au Mondial-2023 (8 septembre-28 octobre).

C'est d'ailleurs un plaquage de Jelonch sur le puissant ailier Duhan van der Merwe (2e), stoppé net sur le coup, qui a avait donné le ton: dans la foulée, les Écossais ont été poussés à la faute, les Bleus ont récupéré le ballon et Romain Ntamack a filé à l'essai (5e).

Net et précis. Cette fois, le XV du Chardon, vainqueur à quatre reprises lors des sept dernières confrontations franco-écossaises avant celle-ci, ne passera pas. Il a pourtant failli se faufiler par un trou de souris en revenant à quatre points à une dizaine de minutes de la fin.

Les Bleus ont joué avec le feu, laissant les coéquipiers de Stuart Hogg revenir peu à peu alors qu'ils auraient pu, voire dû s'assurer de la victoire plus tôt.

Les Écossais avaient pourtant remporté leurs deux premiers matches du Tournoi 2023, en Angleterre (29-23) puis contre le pays de Galles (35-7). Ils sont privés de la passe de trois par des Français vaillants à défaut d'être brillants.