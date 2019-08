45 participants au cross de Bouraké

Cette année encore, le duathlon est de retour à Bouraké. Le club de la JSVDT organise un nouveau cross, au format sprint, où quelque 45 concurrents sont attendus aujourd’hui. « C’est pas mal. Mais, il est vrai que c’est un peu moins que ce que j’espérais », confie le président Serge Letocart. Une course ouverte à tous, qui rassemblera du beau monde même si les sportifs des Jeux du Pacifique ont décidé de faire l’impasse sur ce rassemblement. Malgré tout, Benoît Beukels, David Beaumont, David Esposito ou encore Charly Fonrobert sont bel et bien attendus. De quoi avoir une belle bataille sur ces 17 kilomètres alors que les concurrents devront enchaîner quatre kilomètres de course, onze kilomètres de vélo et enfin deux kilomètres, à nouveau, de course.