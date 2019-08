Adieu le rugby, bonjour la vie d’artiste ?

Le rugby, il n’en parle pas beaucoup. La saison a été longue, éprouvante : quatorze défaites pour seulement huit victoires. Valence-d'Agen, entre Bordeaux et Toulouse, 5 000 âmes qui souffrent le martyre quand le club va mal, a terminé avant-dernier. Relégué en Fédérale 2, la quatrième division française. Lusiano Aisake n’a jamais joué aussi bas. Il prend la chose avec un certain détachement. « J’ai signé pour une saison de plus. Après… On verra. »

Attiré au centre de formation de Limoges par son oncle, Jean-Jacques Taofifenua, le troisième ligne formé au Mont-Dore a disputé une poignée de matchs en ProD2, en 2008, au tout début de sa longue carrière professionnelle. Onze ans de Fédérale 1 plus tard, il est monté dans « la cage », en deuxième ligne. Le chemin habituel pour les flankers qui s'épaississent et qui aiment de moins en moins le footing.

La 33e bougie approche, certes, mais « Lucho » n'a pas moins d'énergie. Il la dépense ailleurs. Dans son garage, où une frénésie de sculpture et de peinture s'est emparée de lui il y a quelques mois. « J’ai toujours aimé le dessin. Tu es seul face à toi-même, c’est comme une thérapie », explique-t-il simplement. Le déchaînement artistique survient lorsqu'il apprend qu'un restaurant du village, le Goldfish, cherche des œuvres à exposer. Il se met à peindre comme un fou. En deux mois, il façonne des dizaines d’œuvres à sa mesure (1,92 m et 110 kg), sur d’immenses panneaux de bois, de quoi décorer deux fois la salle du restaurant. Le jour n'y suffit plus. « J’aime bien travailler la nuit, c’est calme, je suis tranquille. Mais les lendemains sont très difficiles… », surtout depuis la naissance de Basile, le petit dernier.

Avoir sa propre galerie

Les nuits tourmentées des derniers temps de la grossesse de Marion. Un fameux caprice d’Ulysse, le grand. Des rêves, des souvenirs. Sa vie est l'inspiration débordante de son œuvre, où les traits polynésiens occupent une place tantôt centrale, tantôt discrète. Le traditionnel, ce n’est pas pour lui. « Je n’ai pas envie de faire des trucs vus et revus. Je fais de l’art tribal, je fais des tiki, oui, mais à ma façon. » Les tiki massifs sont parfois rouge sang. Sur les toiles, c'est toujours une explosion de couleurs, un soleil irradiant.

« On a eu trois clients qui étaient intéressés par des tableaux. Il faut que tu nous donnes des prix », insiste Jennyfer Praud, la chef du Goldfish. Lusiano est gêné. « J’ai envie de mettre un prix super élevé, pour que personne ne les achète… »

« Si tu ne les vends pas, comment tu veux en vivre ? » Marion a raison, évidemment… mais elle flanche, elle aussi, quand elle apprend que les tableaux en question sont parmi ses préférés. Il faudra résoudre ce dilemme : la petite famille aimerait s'installer en Calédonie, très bientôt, et le papa ne serait plus rugbyman. « J'aimerais avoir une galerie, un grand espace pour exposer ». En deuxième ligne (de son CV) : Lusiano Aisake, artiste.

Gille Caprais